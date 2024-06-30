"Перший місяць Адамчика": Іванна Онуфрійчук зворушила новими фото маленького сина

Вже пройшов місяць з моменту появи першої дитини ведучої Іванни Онуфрійчук на світ. Зірка вирішила розповісти, що відчула за останні 30 днів у новій для себе ролі – мами.

До того ж телеведуча замилувала прихильників фото і відео сина Адама. Мережа в захваті від зіркової матусі та її хлопчика.

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На одному з кадрів Адам, у білому вбранні, лежить на ліжку разом з великим плюшевим ведмедиком. Поруч з сином Іванни видніється дерев'яна дощечка, на якій написано ім'я дитини.

Водночас на інших світлинах Онуфрійчук тримає хлопчика на руках, поки той спить, і показала першу прогулянку з ним після пологів. Ба більше, вона зворушила шанувальників чуттєвими відео Адама.

Перший місяць Адамчика і мій у ролі мами. Сказати, що це зовсім інше, нове для нас та для мене особисто – не сказати нічого. Яким цей місяць був? Насиченим!

– зізналася Іванна.

Виявляється, ведуча після повернення з пологового не знала, що їй варто робити далі. До моменту народження дитини вона готувалася, читаючи певну інформацію, та навіть не задумувалася про те, що чекатиме її згодом. За словами Онуфрійчук, своя дитина – це зовсім інше.

Бути батьками – однозначно важка праця і тепер я зовсім по-іншому ставлюся до матерів. Тепер і я в таборі тих, хто каже, що всім мамам потрібно ставити пам'ятник за життя. Але, окрім труднощів, увесь цей місяць я жила з думкою: як ми взагалі раніше були без синочка? Це така невимовна любов!

– запевнила ведуча.

Що відомо про материнство Онуфрійчук