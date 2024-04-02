Крім того, сама жінка поділилася своїми думками щодо знайомства з артистом. Зіркове подружжя також показало рідкісні кадри з їхнього таємного весілля.
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Як Ivan NAVI познайомився з майбутньою дружиною
Пара випадково перетнулася 7 років тому під час виступу співака на новорічному святкуванні.
Дивлюся, дуже гарна дівчина. Тим більше бачу ще, що в компанії моїх знайомих. Гріх не написати,
– пригадав артист.
Романія зізналася, що не дуже хотіла відповідати на повідомлення Івана, проте її вмовила молодша сестра. Так і почалася історія кохання співака та хірурга-соматолога.
Інтерв'ю з Ivan NAVI та його дружиною: дивіться відео онлайн
Що ще відомо про особисте життя Ivan NAVI
- Пара зустрічалася три роки, після чого зіграла тихе весілля на 18 осіб.
Ivan Navi з дружиною / Скриншот з відео
Ivan Navi з дружиною / Скриншот з відео
- Що цікаво, виконавець зробив пропозицію вдома на дні народженні свого батька.
- У серпні 2023 року в подружжя народився первісток Дарій. NAVI був присутній на пологах і зізнався, що це було неймовірно. Зараз малюку вже 7 місяців.