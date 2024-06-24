Ірина Сопонару вперше розповіла деталі про своє весілля з британцем та показала фото зі свята

Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару нещодавно вийшла заміж за британця Ріса. Тепер пара вперше розповіла подробиці їхнього весілля.

Подружжя зізналося, скільки людей запросило, хто оплачував та організовував свято. Також пара пояснила, чому на їхньому весіллі не було рідних нареченого.

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Ірина Сопонару зазначила, що в них з коханим було скромне весілля. Вони запросили близько 70 людей. Організацією свята займалася подруга знаменитості, а оплачував все наречений.

Все було дуже спокійно. Воно так швидко промайнуло. Один вечір святкували. Наступного дня вдома ходила в фаті, бо я не находилася в ній... Мені хотілося бути класичною нареченою. У мене було дві сукні, які я змінювала,

– поділилася акторка.

Весільні фото Ірини Сопонару / Скриншоти з інтерв'ю

Вона додала, що весільний одяг вони з коханим купували в українських дизайнерів. До того ж пара попросила гостей, аби вони замість квітів донатили. Ці кошти Ірина з Рісом відправили у притулки та закупили обіди для військових.

Обранець актриси розповів, що запроси 40 людей з Великої Британії, однак лише одна людина наважилася приїхати, всі інші – боялися. Навіть батьки чоловіка не приїхали на весілля. Водночас подружжя зауважило, що згодом організує святкування у Великій Британії також.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

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