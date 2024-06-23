Руся, Юрко Юрченко, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, EL Кравчук та Камалія – кожен з них залишив свій неповторний слід в історії. Їхні пісні лунали з радіоприймачів, телеекранів і на концертних майданчиках, формуючи музичні смаки цілого покоління українців. Show 24 зібрав інформацію про те, які ці зірки 90-х змінилися.

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Ірина Поривай – старша сестра Наташі Корольової, яка підкорила серця мільйонів під сценічним ім'ям Руся, вважається однією з перших попзірок незалежної України, адже стала першою українською виконавицею, яка зібрала повний Палац Спорту. За час кар'єри співачка випустила кілька успішних альбомів, серед яких "Попелюшка", "Даруй мені, мамо" та "Ворожка". Але доля приготувала для неї випробування. Еміграція до Канади заради лікування сина, його передчасна смерть – ці події змусили співачку відійти від активної творчості. Вже понад 30 років Ірина з сім'єю живе у США, але зв'язок з Батьківщиною не втрачає. В часи російської агресії проти України Руся висловила проукраїнську позицію.



Як змінилася співачка Руся / Колаж Show 24

Юрій Нечистяк, відомий широкій публіці як Юрко Юрченко, став справжнім феноменом української попмузики 1990-х років. Його харизма й талант швидко перетворили молодого виконавця на "секс-символ 90-х". Проривом у кар'єрі співака стала композиція "Я йду". Ця пісня миттєво захопила серця слухачів, особливо жіночої аудиторії. Визнання таланту Юрченка не забарилося: у 1997 році на престижному фестивалі "Таврійські ігри" він отримав премію "Золота Жар-птиця" у номінації "Відкриття року". Водночас проєкт "Юрко Юрченко" все ж завершився, і через деякий час артист започаткував гурт "Юркеш". Проте з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Юрій вступив до лав добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська січ", демонструючи, що справжні зірки готові захищати свою країну не лише на сцені, але й на полі бою.



Як змінився Юрко Юрченко / Колаж Show 24

Музична кар'єра Ірини Білик розпочалася з її участі в українському фестивалі "Червона Рута" у Чернівцях 1989 року. Вже у 1992 році відбувся дебют виконавиці у відеоформаті – вийшов кліп на пісню "Лише твоя". Водночас саме гастрольний тур 1994 року зробив Білик однією з найвідоміших зірок України. Її популярність сягнула такого рівня, що співачку обрали для зустрічі з американським президентом Біллом Клінтоном. З кожним роком слава артистки зростала, а армія її шанувальників невпинно збільшувалася. Попри зміни в музичній індустрії та появу нових виконавців, Ірина Білик і досі залишається активною учасницею української музичної сцени, продовжуючи свою кар'єру та радуючи фанатів новими проєктами.



Як змінилася Ірина Білик / Колаж Show 24

Олександр Пономарьов розпочав свій шлях до слави у 1993 році з виступу на Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців "Червона рута" в Донецьку. Три роки потому, на фестивалі "Таврійські ігри" 1996 року, виконавець підкорив публіку своїм потужним вокалом. Він здобув перемогу в номінації "Співак року". Також талант Олександра був відзначений Гран-прі на конкурсі молодих виконавців "Море друзів" у Ялті. Важливою віхою у творчості Пономарьова став випуск дебютного альбому "З ранку до ночі". До нього увійшли пісні, які швидко завоювали серця українських слухачів: "Сірооке кохання", "Вогонь" та однойменний трек "З ранку до ночі". Альбом розійшовся тисячними тиражами, а композиції міцно закріпилися в радіоефірах та телевізійних чартах. Саме цей період можна вважати початком активної творчої діяльності Пономарьова. Сьогодні артист продовжує свою музичну кар'єру, радуючи шанувальників новими піснями та концертними виступами. Крім того, Олександр відомий своєю підтримкою українських військових.



Як змінився Олександр Пономарьов / Колаж Show 24

На початку 90-х років EL Кравчук стрімко увірвався на українську музичну сцену, значною мірою завдяки участі у престижному фестивалі "Червона рута". Водночас справжній злет популярності артиста відбувся з виходом хітів "Hollywood", "Війна завжди війна" та "Навіщо". Кар'єра EL Кравчука була різнобічною: окрім музичної діяльності, він брав участь у телешоу, працював ведучим та активно гастролював з концертами, зміцнюючи свої позиції на естраді. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну про артиста тимчасово не було чути. Як згодом з'ясувалося, це було пов'язано з особистою трагедією – втратою батька. Цей період став випробуванням для співака, але він зумів подолати труднощі. Сьогодні виконавець повернувся до творчої діяльності, при цьому не залишаючись осторонь від подій у країні. EL Кравчук активно долучився до підтримки війська. Зокрема, він організовував тур на підтримку ЗСУ.



Як змінився EL Кравчук / Колаж Show 24

Камалія здобула визнання на українській музичній сцені наприкінці 1990-х років. Її шлях до слави також розпочався з перемоги на престижному музичному фестивалі "Червона рута" у 1993 році. Ще одним важливим кроком у кар'єрі артистки був випуск кліпу на пісню "У стилі техно". Це відео вирізнялося оригінальністю та сміливістю: зйомки проходили в метро, де Камалія демонструвала яскраві та відверті образи, виконуючи запальні танці з професійними хореографами. Сьогодні співачка продовжує свою музичну діяльність. До того ж її творчість набула нового змісту в контексті сучасних подій. Виконавиця активно займається благодійністю та використовує свою популярність для привернення уваги до російської агресії проти України.



Як змінилася Камалія / Колаж Show 24

Шлях кожного з цих артистів є унікальним, але всіх їх об'єднує те, що вони заклали фундамент для розвитку сучасної естради.