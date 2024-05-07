Виконавиця зробила це у нестандартний спосіб. Для цього вона використала творчий підхід.

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Як Ірина Федишин натякнула на вагітність

Артистка запрем'єрила нову пісню "Секрет" та кліп до неї. Саме у відеороботі вона й показала округлий живіт. Так, наприкінці ліричного ролику з'явився коханий Ірини Федишин. Спершу подружжя милується природою на мосту над ставком, як раптом чоловік ніжно торкається її вагітного живота.

Ірина Федишин – "Секрет": дивіться відео онлайн

Підкреслимо, що офіційно виконавиця не підтверджувала, що при надії.

Що відомо про особисте життя Ірини Федишин

Співачка та її чоловік, який також є її продюсером, Віталій Човник перебувають у шлюбі вже 17 років.

Цікаво, що Ірина вийшла заміж у доволі юному віці – 19 років.

"Ми починали з нуля – одружилися, жили з моїми батьками, у нас була двокімнатна квартира. Вже потім, з часом, ми доробилися до власної квартири. На початку мій батько возив нас на концерти, тому проходили через різне... І наші перші сольні концерти, коли ті квитки не дуже продавалися – чоловік ходив в усі профспілки з проханням взяти квитки на концерт, прийти до нас. Він у мене дуже повірив – каже, що найбільший мій прихильник", – розповідала раніше Федишин.