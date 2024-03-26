В ексклюзивному інтерв'ю для проєкту "Інтерв'ю24" Софія Шамія розповіла про підтримку України за лаштунками "Міс Світу", дружбу з учасницями, чесність на конкурсах краси, підтримку батьків та плани на майбутнє. Ексклюзивні коментарі щодо образів "Міс України" та їхнього створення також дала голова конкурсу Вероніка Щіпцова.

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Щира емпатія та співчуття, – чи підтримували Україну за лаштунками "Міс Світу"

Софіє, вітаю вас з перемогою у номінації "Краса з метою"! Зараз існує думка, що світ втомився від війни в Україні, щоразу складніше розповідати про події тут. Чи відчувалось це на конкурсі "Міс Світу"? Якою загалом була атмосфера за лаштунками?

Під час проведення "Міс Світу" збирається велика кількість делегатів з різних куточків нашої планети. Всі представники уособлюють в собі культуру та традиції різних країн. Це дуже цікавий досвід, знайомства з ними, моєю метою було донести важливість подій, які зараз відбуваються в Україні.

Мені пощастило мати змогу познайомитись з усіма делегатами, з понад 120 країн світу включаючи учасниць, національних директорів та організаторів конкурсу "Міс Світу". В усіх повсякденних та публічних розмовах я наголошувала на тому, що зараз в Україні відбувається страшна війна. Більшість з представників брали мене за руку та казали слова підтримки, кожного разу я відчувала щиру емпатію та співчуття.

Особливо я вдячна директору конкурсу "Міс Світу" – Джулії Морлі, яка цього року відзначила Україну нагородою "Beauty with a Purpose". Вперше в історії участі у конкурсі ми отримали таку визначну нагороду. Це благодійний проєкт, який існує вже багато років, його головною метою є наповнення конкурсів краси глибинним сенсом та допомогою людям, які страждають внаслідок трагічних обставин, жахливих подій, катаклізм та війн.

Благодійний проєкт Софії Шамії: відео

Я дуже щаслива, що мій виступ під час благодійної вечері розлетівся по всім куточкам світу, адже моєю темою був біль, яку відчувають діти в Україні. Також я говорила про маленьких пацієнтів, які перебувають у дитячій лікарні "Охматдит" та постраждали від військових дій, втративши батьків або навіть кінцівки. Це так розчулило мене, що я заплакала на сцені, але отримала велику підтримку залу.

Виступ Софії Шамії на конкурсі Beauty with a Purpose: відео

Ви розповідали, що за лаштунками подружилися з представницею Греції, Фінляндії. Яким було ставлення інших конкурсанток до вас? Чи знали вони про війну в Україні, можливо, підтримували?

Дійсно, я дуже подружилась з представницями Греції та Фінляндії. Особливо цікавим було те, що представниця Греції спілкувалась і знала українську мову. По-перше, це надзвичайно приємно мені особисто, по-друге, я щиро пишалась тим, що в різних країнах зустрічається володіння українською мовою. Це означає, що підтримка міжнародної спільноти була і буде в майбутньому.

Також хочу поділитись приємним моментом, що під час моєї промови "Beauty with a Purpose", Міс Фінляндія висловила свою повагу мені та нашій країні, голосно сказавши: "Слава Україні". У мене склалися дуже гарні відносини з багатьма конкурсантками, дівчата були доброзичливими, контактними та майже з усіма ми стали близькими друзями.

Я щаслива, що тепер в мене є друзі по всьому світу. Особливо мені було приємно, коли на публічних заходах я була вдягнена в українське вбрання або мала образ з елементами національної айдентики, дівчата залюбки брали участь у зйомках зі мною, аби таким чином показати свою підтримку Україні.

Учасниці "Міс Світу" передали вітання Україні: відео

Головні образи для "Міс Світу": коментарі Вероніки Щіпцової

У рамках конкурсу Софія з'являлася на заходах і дефіле у різноманітних образах. Неможливо не згадати про головні вбрання "Лісова пісня" і "Сталева леді". Детальніше про них розповіла голова конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова.

"Лісова пісня" – це головне національне вбрання, яке було розроблене та представлене на міжнародному конкурсі "Міс Світу". Ми працювали над образом понад 3 місяці.



Образ "Лісова пісня" / Фото з інстаграму конкурсу

Він оздоблений унікальними кінетичними елементами, які приводять у рух квіти на руках у Софії. На спині створена велика квітка папороті — символ природи. Класичний вінок демонструє те, що українська традиція відображається в кожному елементі образу. Головним прототипом цього вбрання є твір Лесі Українки – "Лісова пісня", де дівчина уособлює єднання людини та природи. Також ми надихались всесвітньовідомим мультфільмом "Мавка".

Цією сукнею, ми хотіли наголосити, що природа України стала мовчазною жертвою війни. Багато лісів заміновані, промислові об'єкти спалені, повітря та водні ресурси отруєні, а для повного розмінування земель України будуть потрібні ще десятиріччя. Таким національним образом ми хотіли відобразити проблему екології та страждання української природи від війни.

Національний костюм "Лісова пісня": відео

Образ "Сталева леді" був створений Андрієм Анікєєвим. Він вдихнув життя в оновлену скульптуру "Батьківщина-Мати", яка завжди була символом жінки яка захищає, та може захищатись. Натхненням цього образу стала подія, яка відбулась у 2023 році: зміна радянського символу на Український Тризуб. Це ознаменувало початок нової ери молодої України з чіткою самоідентичністю, вірою в майбутнє та Перемогу.



Зйомки образу "Сталева Леді" / Фото пресслужби

Саме тому ми обрали костюм "Сталева Леді", адже вона поєднує в собі образ тендітної й водночас непохитної жінки, яка здатна обороняти себе та своїх дітей. Вперше побачивши ескізи, обравши тканину та вирішивши додати металеві лати, ми одразу зрозуміли, що цей образ отримає відгук у серцях багатьох українців.

На думку всієї нашої команди, ці образи є дуже різними, але саме вони змогли відобразити глибину української культури. Дуже важко обрати улюблене вбрання, тому що кожне з них несе особливу символічність та частинку української душі.



Образ "Сталева леді" / Фото з інстаграму конкурсу

Відомо, що образ "Лісова пісня" виготовляли під обстрілами. Скільки часу пішло на його створення та підготовку інших головних образів для конкурсу?

Коронація "Міс Україна-2023" – Софії Шамії, відбулась у вересні 2023 року і майже одразу нами була розпочата підготовка по всім образам, відповідно до запитів від "Міс Світу". Насамперед ми почали готувати національне вбрання та головну вечірню сукню. Командою комітету було вирішено співпрацювати з харківським брендом MYVO, під керівництвом Анни Чирви.

Аня — талановита українська дизайнерка, яка продовжує свою діяльність у Харкові навіть під час активних бойових дій. Вона займається створенням як сценічних, так і повсякденних образів, які може вдягнути кожна українка. Ми щасливі, що нам вдалось познайомитись з нею та її командою, адже вони самовіддано готували два варіанти національного вбрання.

Перший ескіз був створений ще в жовтні 2023 року і ми були готові розпочали над ним працювати, проте згодом вирішили додати кінетичні елементи, та урізнобарвити символічне значення вбрання. За допомогою національного костюма на таких конкурсах, як "Міс Світу", ми можемо транслювати проблематику війни в Україні. Відмовившись повністю від першого ескізу, ми почали розробляли ще три варіації національного вбрання для конкурсу.

Ми довго обирали який з варіантів буде найбільш яскраво демонструвати українську самоідентифікацію і говорити про проблеми війни, таким чином ми обрали "The forest song/Лісова пісня". Це здалось нам ідеальним поєднанням для висвітлення цінностей України.



Софія Шамія на дефіле / Фото з інстаграму конкурсу

Ми щиро дякуємо Ані, що численні обстріли Харкова не зупинили її роботу, адже її майстерня розташована в кількох метрах від прямих попадань ракет зі сторони агресора. Ми часто були без зв'язку, а іноді майстриням доводилось працювати навіть без світла. Нам дуже приємно, що ця тяжка праця була оцінена організаторами конкурсу "Міс Світу".

Моя місія – була сказати про Україну, – Софія Шамія про труднощі на конкурсі

Підготовка до конкурсу краси для багатьох попередніх представниць України відбувалась не без складнощів, наприклад, хтось отримував травми чи стирав ноги до крові. Чи спіткали вас труднощі і як вам вдавалося з ними боротися?

Головною метою моєї участі у "Міс Світу" було звернути увагу на війну в Україні та отримати максимальну кількість допомоги від міжнародної спільноти конкурсів краси та всіх дотичних організацій. Ми проводили численні благодійні акції на підтримку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Єдиним моїм побоюванням було отримати обмежену кількість можливостей для публічних виступів і заяв, де я можу зробити акцент на свою країну. Але все ж таки я гідно виступила як на фіналі конкурсу, так і під час благодійної вечері, присвяченій темі: "Краса з метою".

Побутові труднощі, з якими я стикалась під час величезної завантаженості на "Міс Світу", жодним чином не порівняються з проблемами, які переживає сьогодні кожен українець. Тому моя місія була сказати про Україну на сцені і я щаслива, що мала цю можливість. Всі інші дрібні негаразди, які зустрічались, здаються абсолютно невагомими і я рада повернутись додому, наповненою силами та енергією, щоб продовжити свою діяльність.

На конкурсі "Міс Європа" сталось одразу кілька скандалів: це і звинувачення в корупції, і цькування з боку учасниць з Росії та Білорусі. Що ви думаєте з цього приводу і як відреагували на те, що Росію не допустили до цьогорічного "Міс Світу"?

Коментар від комітету "Міс Україна", голова конкурсу Вероніка Щіпцова:

У березні 2022 року, на початку війни, національний конкурс "Міс Україна" направив письмові та мої усні звернення у вигляді відео, з проханням дискваліфікувати Росію з усіх трьох конкурсів, ліцензіями яких ми володіємо: "Міс Світу", "Міс Земля", "Міс Інтернешнл". Ми дуже вдячні, що команда "Міс Світу" дослухались до наших звернень, та цього року країна агресор не була допущена до конкурсу. Я офіційно повідомила цю новину напередодні своєї поїздки до Мумбаї на фінал "Міс Світу". Завдяки нашим зверненням Росію виключили з участі в конкурсі "Міс Світу 2024".

Паралельно відбулась ситуація на іншому міжнародному конкурсі, де українку публічно цькували. Ми відчували щирі співчуття до цієї дівчини, яка стала жертвою образ та погрози на цьому конкурсі. Для нас було важливим оприлюднити інформацію, що конкурс "Міс Світу" не допустив Росію до участі у змаганнях, тому "Міс Україна 2023" Софія Шамія, могла відчувати себе спокійно та безпечно.

Нагадаємо, у лютому в Лівані відбувся конкурс краси "Міс Європа-2024", де переможницею стала росіянка. Представниця України Мілена Мельничук поскаржилась на постійні погрози, цькування з боку росіян, білоруски. І заявила про корупцію на конкурсі.

Конкуренція була велика, – чи можлива корупція на "Міс Світу"

Як Ви вважаєте, чи справді може існувати корупція на конкурсах краси? Чи помічали ви будь-яку несправедливість на "Міс Світу"?

"Міс Світу" – це конкурс міжнародного рівня, де збираються представники різних країн, які зробили великий внесок для того, щоб продемонструвати культуру та унікальність своєї держави. Всі представниці були гідні перемоги та проявили себе креативно, хочу запевнити, що конкуренція була велика.

Я дуже вдячна "Міс Світу" за визнання та нагороду в премії "Beauty with a Purpose" і вважаю, що моя головна мета була досягнена, адже про Україну говорили всі учасники конкурсу.



Україна вперше виграла у номінації "Краса з метою" / Фото з інстаграму конкурсу

Батьки завжди були опорою, – Софія Шамія про батька в ЗСУ та реакцію родини

Ви розповідали про свого батька, який з початку повномасштабної війни долучився до тероборони. Як він відреагував на вашу участь у конкурсі? Чи підтримував він вас, або ж ви частіше підтримуєте його?

Родина дуже позитивно відреагувала на мою перемогу в "Міс Україна-2023", та щиро підтримувала мене під час підготовки та участі у міжнародному конкурсі "Міс Світу".

Мій тато дійсно захищає нашу Батьківщину сьогодні, і буде продовжувати це робити в майбутньому. Батьки завжди були моєю опорою. Особливо зворушливим був момент, коли моя сім'я разом із командою конкурсу "Міс Україна" проводжали мене на вокзалі і я дійсно відчула всю силу підтримки на своєму шляху.



Софія Шамія з батьком / Фото з інстаграму Софії Шамії

Також я дуже вдячна своєму брату – Максиму, який активно допомагав мені у підготовці до публічного виступу на "Міс Світу". Коли зростаєш у любові, турботі та розумінні – ти можеш впевнено і голосно доносити свої меседжі на міжнародному рівні.

Хочу висловити щирі слова подяки всім людям, які були поряд зі мною у ці важливі моменти: насамперед моїй сім'ї, чудовій команді національного комітету "Міс Україна" та голові комітету Вероніці Щіпцовій.



Софія Шамія і Вероніка Щіпцова / Фото з інстаграму Софії Шамії

У вас багато хобі: це танці, малювання; також ви навчаєтесь в університеті. Чим ви хотіли б займатися у майбутньому, яким бачите свій подальший шлях?

З самого дитинства мої батьки хотіли надати мені можливість спробувати себе у різних сферах, щоб я могла обрати, які саме мені до душі. Найбільше мене захопили танці та малювання. Але все ж таки саме малювання допомогло мені знайти себе у благодійній сфері.



Софія Шамія за малюванням / Фото з інстаграму Софії Шамії

Я малюю у вільний час, а також задля того, щоб реалізовувати свої інші проєкти: продаж картин на аукціоні та реалізація коштів на підтримку таких центрів як "Мрія" у Львові та "Охматдит" у Києві. Наразі у мене в пріоритеті й надалі допомагати дітками, що постраждали від війни. Також у майбутньому я планую продовжувати розвивати свій власний бренд одягу та брати активну участь у відновлені та відбудові України після війни.