Інна зізналася, що вперше побачила доньку під час відеодзвінка. Майбутня донька перебувала за кордоном до всиновлення, тому подружжя мало тільки таку можливість познайомитися з Ангеліною.
Не пропустіть Все складно, – Тімур Мірошниченко вперше заговорив про 8-річну названу доньку
За словами Мірошниченко, дівчинка мала сумний досвід того, що після дзвінка родина за нею не приїхала. Тому, зірки хвилювалися перед першою онлайн-зустріччю з донькою.
Служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять питання, і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти. Вона хоч і була за дверима, але точно знала для чого,
– поділилася Інна.
Водночас подружжя хотіло встановити контакт з Ангеліною та зробити все можливе, щоб подарувати їй щасливе життя. Тімур та Інна запевнили дівчинку, що вони приїдуть за нею вже зовсім скоро.
Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?"
– розповіла дружина шоумена.
Зірки побачилися наживо з донькою через десять днів, оскільки Тімур мав багато роботи. Попри хвилювання і страх, подружжю вдалося стати батьками Ангеліни.
Нагадаємо, Інна Мірошниченко розповіла про адаптацію дівчинки в родині. За словами дружини ведучого, син Марсель і донька Ангеліна пристосовуються до сім'ї дуже по-різному.