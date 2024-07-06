Інна зізналася, що вперше побачила доньку під час відеодзвінка. Майбутня донька перебувала за кордоном до всиновлення, тому подружжя мало тільки таку можливість познайомитися з Ангеліною.

Не пропустіть Все складно, – Тімур Мірошниченко вперше заговорив про 8-річну названу доньку

За словами Мірошниченко, дівчинка мала сумний досвід того, що після дзвінка родина за нею не приїхала. Тому, зірки хвилювалися перед першою онлайн-зустріччю з донькою.

Служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять питання, і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти. Вона хоч і була за дверима, але точно знала для чого,

– поділилася Інна.

Водночас подружжя хотіло встановити контакт з Ангеліною та зробити все можливе, щоб подарувати їй щасливе життя. Тімур та Інна запевнили дівчинку, що вони приїдуть за нею вже зовсім скоро.

Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?"

– розповіла дружина шоумена.

Зірки побачилися наживо з донькою через десять днів, оскільки Тімур мав багато роботи. Попри хвилювання і страх, подружжю вдалося стати батьками Ангеліни.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розповіла про адаптацію дівчинки в родині. За словами дружини ведучого, син Марсель і донька Ангеліна пристосовуються до сім'ї дуже по-різному.