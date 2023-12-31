Хореографиня Ілона Гвоздьова в коментарі 24 Каналу розповіла, що святкуватиме Новий рік у сімейному колі. Вона поділилась деталями та звернулась до українців з побажаннями.

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Як Ілона Гвоздьова зустріне Новий рік

Танцівниця зізналась, що влаштує тихе родинне святкування та організує стіл біля ялинки. Вона вдячна українським військовим за захист.

Заради дітей я буду робити сімейний вечір, тихе свято і новорічний стіл біля ялинки. Ми звісно, усі завдячуємо життям нашим військовим та також ми маємо велику відповідальність перед своїми дітьми й усіма силами вберегти їх ментальне здоров'я,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Сім'я Ілони Гвоздьової на тлі ялинки:

Танцівниця звернулась до прихильників та всіх українців з милим побажанням:

"Ми будемо вдома, в кругу сім'ї. І усім бажаємо миру, тепла і затишку", – поділилась Ілона Гвоздьова.

Де зірки зустрічають Новий рік

Павло Зібров розповів, що також зустрічатиме 2024 рік у колі сім'ї. Вони вирішили поставити ялинку, адже у домі є світло та тепло завдяки ЗСУ. Напередодні свята артист заїде до друзів, щоб привітати їх з прийдешнім святом.

Деякі українські зірки святкуватимуть Новий рік на корпоративах: