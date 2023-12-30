24 Канал дізнався, де та в якій компанії українські співаки та ведучі зустрінуть Новий рік. Якщо хтось зустріне його вдома з рідними – інші виступатимуть на святкових концертах.

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SHUMEI

Український співак та його гурт 31 грудня виступатимуть на концерті "Новорічна ніч" в Києві у закладі Osocor Residence. Гостей розважатиме шоубалет, виступ музикантів, а також благодійний аукціон з Іваном Ункою.

Цікаво, що новорічний виступ SHUMEI на корпоративі коштуватиме організаторам 4 тисячі доларів за 30 хвилин та 7 тисяч доларів за годину.

Віктор Павлік, Іво Бобул, Степан Гіга, KADNAY, а також Катя Осадча й Юрій Горбунов

Українські естрадні артисти виступатимуть на "Новорічній забаві" у ніч з 31 грудня на 1 грудня. Їхній концерт відбудеться на одній з локацій відпочинкового комплексу під Львовом Emily Resort – Emily Event Hall. Гостей події чекатиме меню від зіркового шефа Алекса Якутова, виступ артистів, колядки й декорації.

Цікаво, що ведучими новорічного вечора стане подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов. Ціна квитка на такий захід становить понад 20 тисяч гривень за одну особу.



Де зустрінуть Новий рік зірки / Фото з інстаграму Emily Resort

Надя Дорофєєва

Співачка зустрічатиме Новий рік у Буковелі у компанії зіркового ведучого Слави Дьоміна. Надя Дорофєєва буде хедлайнеркою New Year's White Party у Radisson Blu Resort.

Виступи фокусника та танцювального шоубалету в поєднанні з особливим меню від шеф-кухаря готелю та чарівним декором новорічної ночі зроблять цей вечір незабутнім, – обіцяють організатори.



Де зустрінуть Новий рік зірки / Фото з інстаграму Radisson Blu Resort