Павло Зібров ексклюзивно для 24 Каналу розповів, що Новий рік буде зустрічати вдома у родинному колі. Завдяки Збройним Силам вдома є світло й тепло, а тому там поставили ялинку. Також сім'я Зіброва планує попередньо заїхати до друзів та кумів і привітати з прийдешнім.

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Цього року, завдяки ЗСУ, у нас в будинку є тепло і світло, поставили ялинку, тож будемо святкувати вдома в родинному колі. Попередньо заїдемо до друзів та кумів – привітаємо з прийдешнім,

– розповів Павло Зібров.

Як артист ставиться до корпоративів

У коментарі Павло Зібров також поділився, чи вважає доречними зараз виступи на корпоративах та й загалом організацію таких святкувань. Він відповів, що і цього року, і минулого корпоративів, днів народжень стало значно менше. Часто на таких заходах організовують допомогу військовим.

"На всіх заходах, за ці майже два роки, на яких я був, ми завжди збирали кошти. Я не проти невеликих святкувань, без показовості, це про щось щире, домашнє, привітне, наше українське. Життя паралельно йде, люди одружуються, народжуються діти, відбудовуються міста", – розповів український артист.

Павло Зібров підкреслив, що корпоративи та святкування – можливість для артиста заробити кошти. Саме на ці гроші живуть українські зірки.

Цікаво, що цього року гурт "Антитіла" відмовився від виступів на святкуваннях та корпоративах. Попри велику кількість пропозицій Тарас Тополя вважає, що зараз це недоречно, а тому всім відмовляє. Новий рік співак планує провести разом з сім'єю, якомога далі від "цивілізованого" світу.

Павло Зібров про ялинки та гучні святкування

Також Павло Зібров розкрив своє ставлення до гучних святкувань Нового року та пишних ялинок у мирних містах. Він вважає, що мінімальна атмосфера свята все-таки має бути – хоча б для дітей.

Ялинок і як таких гучних святкувань я не бачу, це мені здається небезпечно та не дуже доречно. Але я прекрасно розумію, що є діти, є переселенці, які хотіли б поринути у казкову атмосферу нового року, забути всі страхіття, що випали на долю. Тому мінімальна ілюмінація та дитячі зони мають бути,

– висловився артист.



Павло Зібров / Фото з інстаграму Павла Зіброва