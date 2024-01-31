Танцівниця Ілона Гвоздьова запевнила, що в її стосунках з чоловіком все гаразд. Хоч розмови про розлучення за 13 років відносин ставалися.

До слова Зробив висновки, – Позитив вперше за довгий час прокоментував розлучення та нові стосунки

Ілона Гвоздьова про стосунки з чоловіком

Можу всіх запевнити, що з чоловіком у мене все добре, але для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше ніж просто діти, робота і шлюб,

– поділилася хореографиня.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Ілона Гвоздьова розповіла про хитрість, що допомогла їй зберегти шлюб.

"У мене навіть є секрет для довготривалих відносин, раз на рік, точно треба збирати валізу, або хоча б удавати, що ти йдеш, щоб чоловік завжди хотів тебе утримувати, і завойовувати. Мені здається, що це в мене поки що виходить”, – зауважила танцівниця.

Гвоздьова не відкидає думки про проблеми у стосунках з чоловіком, адже вони можуть ставатися. Та подружжя вирішило: все це буде не на часі, якщо війна триватиме.

Ми для себе вирішили, що усі питання, якщо вони, не дай Боже, будуть з'являтися у наших стосунках, ми будемо вирішувати саме після закінчення війни. Наразі весь депресивно-негативний стан, не можна його пов'язувати виключно з відношенням один до одного,

– підкреслила Ілона Гвоздьова.

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