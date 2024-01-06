На таку думку шанувальників знаменитості наштовхнув неоднозначний допис танцівниці у соцмережах, де вона зазначила, що "можливого того щастя й не було". Крім того, Ілона додала, що "втомилася бути сильною".
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Ілона Гвоздьова натякнула на проблеми у стосунках
Танцівниця поширила допис з неоднозначним підтекстом. Зокрема, вона зазначила, що жінки схильні створювати собі чарівний світ, якого насправді може не існувати. До того ж Гвоздьова підкреслила, що для того, аби вибудувати щастя, потрібні роки, а проте для того, щоб знищити його потрібна всього мить.
Щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить! А може все так лише здавалося? Може й не було того щастя, просто так здавалося, просто то була звичка і так було комфортно?! Як часто ми, жінки, можемо вигадувати казковий світ, якого немає насправді?! А навіщо тоді так багато казок і кіно про попелюшок, принцес і таке інше?,
– написала хореографиня.
Знаменитість додала, що "втомилась бути сильною".
Реакція мережі
У коментарях під публікацією підписники висловили занепокоєння через стосунки Ілони з її чоловіком. Втім, наголосили, що сподіваються, що в танцівниці в особистому житті все гаразд і підкреслили, що потрібно давати собі час на відпочинок та відновлення, якщо є відчуття втоми.
- "Життя одне! Живіть його щасливо, позаяк життя не пережити, а щасливою потрібно бути тут і зараз";
- "Це стрес через війну, але краще бути сильною, ніж самотньою. Не робіть помилок";
- "Всі ці казки про попелюшок, принцес і так далі, як на мене, то просто нав'язана ілюзія для дівчаток із дитинства. Так, ми сильні й розумію, що втомлюємося бути такими. Дайте собі час відпочити та відновитися";
- "Пост незрозумілий, завжди транслюєте сімейну ідилію і тут таке пишете, сподіваюся у вас все добре";
- "Всі ми зараз сильні жінки, адже є тилом для наших чоловіків, дітей, створюємо мікроклімат в родині, це наша місія! Ілоно, не здаватися, ви нас надихаєте, всім важко, повірте, бажаю вам швидкого відновлення на емоційному, ментальному та фізичному рівні".
Стосунки Ілони Гвоздьової та Івана Хом'ячука
- Зіркова пара перебуває у стосунках вже понад 14 років, із них 9 років Ілона та Іван живуть у шлюбі. Так, 14 серпня подружжя відсвяткувало фаянсову річницю весілля.
- Танцівниця з чоловіком виховують двох дітей, Валерію та Домініка.
- Цікаво, що після 8 років подружнього життя пара вирішила обвінчатися. Це сталося 9 вересня 2022 року у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
- Ілона поділилась, що звичайний розпис дуже відрізняється від шлюбу в храмі, а відчуття були зовсім іншими – більш трепетними: "Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі й думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара – ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання та одне серце на двох".