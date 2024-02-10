Батька Гвоздьової не стало в червні 2014 року. Чоловіку вдалося вилікуватися від раку легень, утім згодом у нього виявили саркому – злоякісну пухлину. Через це він й помер.
До речі Тоня Матвієнко зворушила домашнім фото покійної Ніни Митрофанівни з онукою: рідкісний кадр
Гвоздьова згадала покійного батька
У своєму інстаграмі танцівниця поширила архівну світлину зі своїм батьком. Вона висловила найтепліші почуття до рідної людини. Ілона зізналась, що їй сильно не вистачає батька й вона дуже за ним сумує.
Люблю, пам'ятаю, сумую…
Ти наш янгол-охоронець тепер!
Як сильно мені тебе не вистачає
Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш,
– написала вона.
Хто з зірок згадував покійних рідних
- Неодноразово згадувала свою маму – Ніну Митрофанівну, Тоня Матвієнко. Легендарна співачка протягом чотирьох років хворіла на рак, утім дізналась про це в серпні 2023 року. Згодом жінка померла. У останньому зверненні Ніна Митрофанівна сказала, що дуже хоче жити й шкодує, що не стежила за здоров'ям.
- Про покійного брата розповідала українська співачка Марія Бурмака. Під час їхньої останньої зустрічі артистка навіть не здогадувалась, щоу нього – ішемічна хвороба серця. В один момент у Святослава просто зупинилося серце.
- Дружина Віталія Білоножко Світлана розповідала про останню розмову з покійним чоловіком. Вони чекали на перемогу України у війні з Росією та планували відродити їхній музичний фестиваль "Мелодія двох сердець". Утім, Віталій раптово помер.