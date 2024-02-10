Батька Гвоздьової не стало в червні 2014 року. Чоловіку вдалося вилікуватися від раку легень, утім згодом у нього виявили саркому – злоякісну пухлину. Через це він й помер.

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Гвоздьова згадала покійного батька

У своєму інстаграмі танцівниця поширила архівну світлину зі своїм батьком. Вона висловила найтепліші почуття до рідної людини. Ілона зізналась, що їй сильно не вистачає батька й вона дуже за ним сумує.

Люблю, пам'ятаю, сумую…

Ти наш янгол-охоронець тепер!

Як сильно мені тебе не вистачає

Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш,

– написала вона.

Хто з зірок згадував покійних рідних