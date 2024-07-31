Під останнім фото, де Христина Соловій показалась на тлі поліцейського відділення, співачка залишила такий підпис: "Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?".

До слова Огидна огида, – Христина Соловій показалась біля відділку поліції й відреагувала на скандал

Мама зіркової доньки, Олександра Соловій, залишила коментар під цим дописом. Вона повністю підтримала Христину.

Мама усе зрозуміє… Бо вірить у Тебе, моя пташко,

– написала мама Соловій.



Мама Христини Соловій підтримала доньку / Скриншот з інстаграму Христини Соловій

Коротко про скандал з Христиною Соловій

Христина Соловій виступила на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську та нецензурно висловилась про колишню назву міста (Іллічівськ). Організатори заходу перепросили за її слова, назвавши це "неприємним інцидентом". Вони підтримали процес декомунізації, але попросили вибачення у тих, кого могли образити слова співачки.

Згодом, після заяв незадоволених громадян, поліція склала на Христину Соловій протокол за статтею "дрібне хуліганство". Співачці загрожують штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Сама Христина Соловій розкритикувала організаторів фестивалю і підкреслила, що помилилась із ними.