Виконавиця попросила не ображатися жителів Чорноморська через свої слова. Згодом Христина наголосила, що Іллічівськ – "повна х*йня".

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Організатори фестивалю перепросили за висловлювання Соловій, назвавши ситуацію "неприємним інцидентом". Як зазначено в заяві, "виделкаfest" підтримує декомунізацію і тішиться, що місто біля моря має назву Чорноморськ. Організатори визнали, що артистка була некоректною у власних висловлюваннях. Хоч, фестиваль і не може вплинути на те, що говорять виконавці, але пообіцяв про відсутність схожих випадків у майбутньому.

Нам дуже прикро, що це зачепило мешканців міста, яке дало нам можливість провести свій фестиваль. Тож, по-перше, хочемо вибачитись перед усіма, кого зачепили ці слова. Ми помилились. Але сподіваємось, що одна помилка не зруйнує любов, яка виникла у нас із Чорноморськом. Містом, куди ми приїхали нести українську культуру. Тож сподіваємось, що це місто дасть нам другий шанс,

– підсумували організатори.

Нагадаємо, думки жителів Чорноморська щодо різких висловлювань Соловій розділилися. Хтось розкритикував її, зазначивши, що колишня назва – це історія, а хтось – підтримав Христину.