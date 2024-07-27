Відео з виступу Христини Соловій поширили у місцевих телеграм-каналах, пише Show 24. Під час концерту співачка запитала у глядачів, як раніше називалось місто Чорноморськ. Христина Соловій попросила глядачів не ображатися, бо вона "з добром".

До слова На руках її виносив з клубу, – відомий рок-співак розповів про побачення з Христиною Соловій

Що, вам це подобалось? Повна х*йня,

– висловила свою думку артистка.

Після цього співачка попросила фанів гучно закричати назву міста – так, щоб почули росіяни.

Відео з концерту Христини Соловій:

Зауважимо, до 1927 року місто мало назву Бугове. Ця історична назва має відсилання до спільноти козаків-чорноморців, – Бугові Хутори. Після 1927 його перейменували в Іллічівськ. Місто підлягало перейменуванню згідно з законом про декомунізацію, тому у 2016 році його назву змінили на Чорноморськ.

Жителі міста по-різному сприйняли різкий коментар співачки. Хтось розкритикував її у коментарях, говорячи про те, що колишня назва – це його історія.

"Краще б співала далі, хоча співає без фанери х*рово - я з добром";

"Ні, ну це занадто";

"Хто запитував співачку однієї пісні її думку?".

Та багато хто підтримав Христину Соловій.