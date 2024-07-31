Христина Соловій опублікувала нове фото, на якому показалась на тлі відділка поліції Чорноморська. Вона з іронією прокоментувала скандал через лайку на сцені.
До слова Після виступу на концерті у Чорноморську: на Христину Соловій склали адмінпротокол
Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?
– написала співачка.
Христина Соловій / Фото з інстаграму Христини Соловій
В інстаграм-сторіз Христина Соловій показала, що виконавча директорка фестивалю "виделкаfest" у своїх соцмережах висловила захват від того, що про цей скандал написала пропагандистка Скабєєва.
Христина Соловій про скандал / Фото з інстаграм-сторіз Христини Соловій
Христина відреагувала й на вибачення організаторів фестивалю.
"До цього організатори просили вибачення за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася з фестом. Огидна огида", – написала артистка.
Христина Соловій про скандал / Фото з інстаграм-сторіз Христини Соловій
- Нагадаємо, на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську Христина Соловій назвала колишню назву міста (Іллічівськ) "повною х*йнею". Організатори перепросили за її лайку зі сцени, назвавши ситуацію "неприємним інцидентом". Вони підтримали декомунізацію, але попросили вибачення в тих, кого зачепили слова артистки.
- Згодом через заяву незадоволених громадян поліція склала на Христину Соловій протокол за статтею "дрібне хуліганство". Співачці загрожує штраф, громадські або виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб – це залежить від рішення суду.