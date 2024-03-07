Мисліть критично, – Христина Соловій емоційно поставила крапку у мовному скандалі

Співачка Христина Соловій записала відео, в якому пояснила свої заяви про мову з інтерв'ю Маші Єфросиніній. Вона відповіла хейтерам, які захищають російську.

Українська співачка Христина Соловій зіштовхнулась з хейтом після озвучення позиції щодо мовного питання та розмивання кордонів з Росією. Вона записала емоційне коротке відео, де поставила крапку.

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Христина Соловій відповіла хейтерам

Виконавиця пояснила, що її слова про "кров на руках" стосувалась тільки публічних людей, які спілкувались російською та будували мости між Росією та Україною вже після початку війни й окупації Криму.

Розмовляти російською – ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтерв'ю я говорю виключно про медійних людей, які після 2014 продовжували створювати русскій мір в Україні своєю творчістю, своєю працею. Мисліть критично. Слава Україні!

– сказала Христина Соловій.

Христина Соловій відповіла хейтерам: відео

У коментарях прихильники підтримали співачку.

"Але ж це, що треба досі! Досі розказувати нерозумним, що російська мова – то зло!";

"Прекрасне інтерв'ю, оце характер, оце сила. Є одиниці, хто вибачився і визнав, що "так, винен, більше так не буду", а не ці недолугі виправдання на кшталт "ну врємя таке було"";

"Повністю підтримую ваш погляд. Вважаю, що і всі громадяни України повинні спілкуватися українською мовою".

Обговорення навколо інтерв'ю Соловій Єфросиніній

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина Соловій не тільки розповіла про стосунки з Сергієм Жаданом, розрив з Вакарчуком, але й озвучила свою позицію щодо пристосуванців.

Співачка вважає, що у тих, хто вибудовував мости та розмивав культурні кордони з Росією "на руках, на серці й на душі завжди буде кров". Вона додала, що кожен повинен понести за це відповідальність, водночас українці толерантні, навіть до Єфросиніної. Ведуча у відповідь заявила, що запит аудиторії був на російське, а українці можуть стати нелюдами через хейт.

Маша Єфросиніна також прокоментувала інтерв'ю після його виходу. Вона пояснила, що вирішила не вирізати суперечку з Христиною, хоч могла це зробити. На її думку, зараз має будуватися демократичне медіа у вільній країні, але вона закликала забути про минуле та ср*чі.