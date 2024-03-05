Христина Соловій підкреслює, що вдячна колишньому наставнику за всі поради і протекцію. Та останні роки їхня співпраця була мінімальною.

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Якою була співпраця Христини Соловій і Святослава Вакарчука

Співачка відповіла, чи відбувалися скандали й конфлікти за час продюсерства. Вона зізналась, що такого не було, але в певний момент між наставником і підопічною вибудувалася стіна. Про це Христині говорити некомфортно.

Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну, дистанцію. Думаю, що це було від мене, щось на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи", хочу шукати себе. Думаю, що його це образило,

– зауважила Соловій.

Артистка розповіла, що допомога Святослава Вакарчука полягала найперше у професійних порадах, яких було не надто багато, але кожна ставала визначальною. На думку Христини Соловій, саме її він обрав для наставництва тому, що лиш вона писала пісні серед інших його фаворитів.

"Я думаю, що він вбачав себе в мені, якоюсь мірою. І через це і виникла у нас ця емоційна близькість. Коли ти досягаєш високого рівня як Святослав, зустрічаєш когось, хто приходить в цю сферу, тобі хочеться допомогти. У нас немає зараз хорошого спілкування, на жаль. Мені дуже прикро за це", – зауважила співачка.



Христина Соловій і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму

Розрив співпраці з Вакарчуком

Христина Соловій підкреслила, що конкретна причина розриву співпраці – це закінчення контракту.

У нас немає причин насправді – закінчився контракт. Я чекала, коли він закінчиться. Я пішла з цієї співпраці повністю на своїх умовах, це все, що я можу сказати. Я вважаю, що це справедливо,

– зауважила співачка.

Виконавиця додала, що їй важлива думка колишнього продюсера. Але пояснила своє особисте бачення розриву їхніх стосунків. Вона не задоволена стосунками, які залишилися між ними після завершення співпраці.

"Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла при завершенні співпраці зі своїм продюсером", – додала Христина.

Також співачка вважає, що Святослав Вакарчук багато що про неї не зрозумів. Вона хотіла б знову поспілкуватися з ним, однак не буде ініціювати розмову.

Очевидно, мені хотілося б знати, що так сильно його зачепило в нашому спілкуванні. Але я не буду ініціювати цю розмову. Я чекаю його. Останні 5 років практично я була одна, ми не спілкувались. Продюсування по суті було на мені. Я обирала команду, розпоряджалась бюджетом. Але в мене завжди була підтримка фінансова і вона була достатньою для того, щоб я могла залишатися на плаву,

– зауважила Христина Соловій.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн