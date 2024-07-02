Христина Соловій зізналася, чи підтримує зв'язок з колишнім Сергієм Жаданом, який мобілізувався

Роман Христини Соловій та Сергія Жадана і їхній розрив довгий час були у всіх на слуху. Тепер співачка поділилася, у яких стосунках перебуває з екскоханим.

Вона зізналася, чи підтримує зв'язок з Сергієм, який проходить військові навчання. До того ж артистка розповіла, чи загалом спілкується з кимось зі своїх колишніх обранців.

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Христина Соловій поділилася, що всупереч непростому розриву, у них з Сергієм Жаданом залишилися непогані стосунки. Водночас виконавиця не розсекретила, чи спілкується зараз з ним. Вона лише зауважила, що хотіла б навчитися підтримувати зв'язок із колишніми.

Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає,

– пояснила знаменитість.

Що відомо про стосунки Христини Соловій та Сергія Жадана

Їхній роман почався незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час обидва перебували у стосунках з іншими людьми: Жадан був одружений, а Соловій мала хлопця. Попри це, вони вирішили бути разом. Однак, згодом виконавиця закохалася в іншого чоловіка. Зараз вона зустрічається з партнером, який на 11 років старший за неї, проте вирішила не розкривати особистість коханого, зберігаючи приватність їхніх стосунків.