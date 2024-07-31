Огидна огида, – Христина Соловій показалась біля відділку поліції й відреагувала на скандал

Співачку Христину Соловій судитиме суд у Чорноморську за лайку на сцені фестивалю. Артистка з іронією відреагувала на скандал і розкритикувала організаторів.

Христина Соловій опублікувала нове фото, на якому показалась на тлі відділка поліції Чорноморська. Вона з іронією прокоментувала скандал через лайку на сцені.

До слова Після виступу на концерті у Чорноморську: на Христину Соловій склали адмінпротокол

Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?

– написала співачка.



Христина Соловій / Фото з інстаграму Христини Соловій

В інстаграм-сторіз Христина Соловій показала, що виконавча директорка фестивалю "виделкаfest" у своїх соцмережах висловила захват від того, що про цей скандал написала пропагандистка Скабєєва.



Христина Соловій про скандал / Фото з інстаграм-сторіз Христини Соловій

Христина відреагувала й на вибачення організаторів фестивалю.

"До цього організатори просили вибачення за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася з фестом. Огидна огида", – написала артистка.



Христина Соловій про скандал / Фото з інстаграм-сторіз Христини Соловій