Кристина Соловий опубликовала новое фото, на котором показалась на фоне отделения полиции Черноморска. Она с иронией прокомментировала скандал из-за ругани на сцене.

К слову После выступления на концерте в Черноморске: на Кристину Соловий составили админпротокол

Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?

– написала певица.



Кристина Соловий / Фото из инстаграма Кристины Соловий

В инстаграм-сториз Кристина Соловий показала, что исполнительный директор фестиваля "Вилкаfest" в своих соцсетях выразила восторг от того, что об этом скандале написала пропагандистка Скабеева.



Кристина Соловий о скандале / Фото из инстаграм-сториз Кристины Соловий

Кристина отреагировала и на извинения организаторов фестиваля.

"До этого организаторы просили прощения за такую досадную ошибку в выборе артиста. Похоже, это таки я ошиблась с фестом. Отвратительная гадость", – написала артистка.



Кристина Соловий о скандале / Фото из инстаграм-сториз Кристины Соловий