Кристина Соловий опубликовала новое фото, на котором показалась на фоне отделения полиции Черноморска. Она с иронией прокомментировала скандал из-за ругани на сцене.
К слову После выступления на концерте в Черноморске: на Кристину Соловий составили админпротокол
Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?
– написала певица.
Кристина Соловий / Фото из инстаграма Кристины Соловий
В инстаграм-сториз Кристина Соловий показала, что исполнительный директор фестиваля "Вилкаfest" в своих соцсетях выразила восторг от того, что об этом скандале написала пропагандистка Скабеева.
Кристина Соловий о скандале / Фото из инстаграм-сториз Кристины Соловий
Кристина отреагировала и на извинения организаторов фестиваля.
"До этого организаторы просили прощения за такую досадную ошибку в выборе артиста. Похоже, это таки я ошиблась с фестом. Отвратительная гадость", – написала артистка.
Кристина Соловий о скандале / Фото из инстаграм-сториз Кристины Соловий
- Напомним, на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске Кристина Соловий назвала прежнее название города (Ильичевск) "полной х*йней". Организаторы извинились за ее ругань со сцены, назвав ситуацию "неприятным инцидентом". Они поддержали декоммунизацию, но попросили прощения у тех, кого задели слова артистки.
- Впоследствии из-за заявления недовольных граждан полиция составила на Кристину Соловий протокол по статье "мелкое хулиганство". Певице грозит штраф, общественные или исправительные работы, административный арест до 15 суток – это зависит от решения суда.