Головний герой нового "Холостяка" зізнався, чи готовий стати батьком
20 червня 2024, 10:10Читать новость на русском
Джерело:СТБ
Напередодні романтичного реаліті "Холостяк" його новий герой – військовий Олександр Терен – розкрив своє бачення стосунків. Зокрема, він зачепив питання дітей.
Олександр розповів, що мріє про велику сім'ю. Також захисник зізнався, як віднесеться до того, що його майбутня партнерка матиме дітей від попередніх стосунків.
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Військовий наголосив, що діти аж ніяк не стануть перешкодою для побудови міцних стосунків.
Я завжди мріяв про велику родину. Тому, якщо я закохаюся в жінку, в якої вже є діти, я готовий стати люблячим батьком,
– зазначив Олександр.
Він жартома додав, що головне, аби дитина не була старша за нього.
Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"
- Про відкриття нового сезону оголосили у травні. Це викликало неабиякий ажіотаж серед глядачів, адже лише за добу після анонсу надійшло понад 500 анкет від охочих взяти участь. Нові заявки надходили кожні дві хвилини.
- Головним героєм 13-го сезону стане Олександр Терен – український військовий, який втратив обидві ноги під час війни з Росією. Він розповів, що шукає україномовну дівчину, яка розуміє проблеми людей з інвалідністю. Терен наголосив, що не побудує стосунки з тією, хто стереотипно ставиться до ветеранів.
- За словами Олександра, для нього немає ідеалу жіночої зовнішності – він готовий познайомитися як з блондинкою, так і з брюнеткою. Єдина умова – щирі наміри, а не прагнення до слави чи підписників.
- Цікаво, що взяти участь у проєкті пропонували також захиснику "Азовсталі" Михайлу Діанову. Проте він відмовився, оскільки впевнений, що дівчина сама його знайде.
- Нове романтичне реаліті очікується вже цієї осені.