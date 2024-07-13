Не тільки українці захоплюються особистістю нового "Холостяка", але й іноземці. Так, культові видання The Guardian та Variety висловили захоплення військовому.

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Олександр поділився, що його дівчина насамперед має бути цілеспрямованою та мати бажання самовдосконалюватися. Для Терена важливою є також доглянутість жінки. Водночас його обраниця має бути розумною та відповідати нормам його поведінки, зокрема вихованості, чесності, щирості та пунктуальності.

Мені подобається, коли все гарно, коли жінка дивиться за собою. Це теж ознака, як на мене, якогось розуму. Тому що людина розумна завжди знає, як себе позиціювати, як себе представити, як поводитися в суспільстві,

– пояснив ветеран війни.

Колишні стосунки військового закінчилися у січні 2023 року. Олександр зазначив, що пережив як сварки, так і примирення з екскоханою.

Я не виключення. І з того часу я сам. Не знаю, як це буде на шоу. Напевно, буде складно казати будь-які слова, коли на тебе дивляться мільйони людей,

– підкреслив Терен.

Нагадаємо, головним героєм шоу "Холостяк-13" став Олександр Терен – український військовий, який втратив обидві ноги на фронті. Чоловік на проєкті шукатиме україномовну дівчину, яка розуміє проблеми людей з інвалідністю. Терен наголосив, що не побудує стосунки з тією, хто стереотипно ставиться до ветеранів