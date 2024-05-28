Розпочався офлайн-кастинг на шоу "Холостяк": "Які ж круті дівчата"

У травні цього року стало відомо, що "Холостяк" повертається на телеекрани. Головний герой – ветеран війни Олександр Терен. Тепер вже розпочався офлайн-кастинг, на якому дівчата можуть показати себе.

Нещодавно Олександр розповів як його запросили на шоу "Холостяк". За словами військового, все розпочалося зі звичайного жарту.

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Що відомо про офлайн-кастинг на шоу “Холостяк”

Проєкт вже восени вийде в ефір телеекранів, тому канал СТБ розкрив подробиці перебігу офлайн-кастингу на шоу. У своїх соцмережах команда опублікувала кілька кадрів, на яких можна помітити навіть майбутніх учасниць "Холостяка". За словами організаторів шоу, вони задоволені дівчатами, які прийшли спробувати свої сили на кастингу.

Ми розпочали оффлайн-кастинги і тішимося від того, які ж круті дівчата мріють побудувати стосунки з нашим холостяком,

– написала команда телеканалу СТБ.



Розпочався офлайн-кастинг шоу "Холостяк" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас організатори шоу нагадали, що досі є можливість заповнити онлайн-анкету для участі в "Холостяку".



Досі відкрита онлайн-форма для участі в Холостяку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про "Холостяка" Олександра Терена