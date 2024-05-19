"Корупції" більше немає, – співак Міша Крупін здивував неочікуваною заявою

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін поділився, що колектив припиняє своє існування. Як виявилося, це сталося через те, що артист закінчив співпрацю з лейблом PAPA MUSIC.

Зауважимо, що раніше був скандал між Wellboy та цим продюсерським центром. Водночас, на щастя, артисту вдалося домовитися з лейблом і вони вирішили конфлікт.

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Що Міша Крупін розповів про припинення співпраці з PAPA MUSIC

Виявилося, що продюсерський центр і виконавець не змогли домовитися про співпрацю після закінчення договору.

Лейбл заборонив мені співати пісні проєкту "Корупція". Тобто "Корупції" більше немає, і ви більше не почуєте "Чорний чемоданчик" в моєму виконанні,

– розповів співак.

Водночас він заявив, що продовжить займатися музикою і закликав шанувальників чекати на нову музику.

Що відомо про гурт "Корупція"