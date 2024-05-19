Отметим, что ранее был скандал между Wellboy и этим продюсерским центром. В то же время, к счастью, артисту удалось договориться с лейблом и они решили конфликт.

Не пропустите Жена Александра Усика трогательно поздравила мужа с победой: нежное фото поцелуя

Что Миша Крупин рассказал о прекращении сотрудничества с PAPA MUSIC

Оказалось, что продюсерский центр и исполнитель не смогли договориться о сотрудничестве после окончания договора.

Лейбл запретил мне петь песни проекта "Коррупция". То есть "Коррупции" больше нет, и вы больше не услышите "Черный чемоданчик" в моем исполнении,

– рассказал певец.

В то же время он заявил, что продолжит заниматься музыкой и призвал поклонников ждать новую музыку.

Что известно о группе "Коррупция"