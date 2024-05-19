Отметим, что ранее был скандал между Wellboy и этим продюсерским центром. В то же время, к счастью, артисту удалось договориться с лейблом и они решили конфликт.
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Что Миша Крупин рассказал о прекращении сотрудничества с PAPA MUSIC
Оказалось, что продюсерский центр и исполнитель не смогли договориться о сотрудничестве после окончания договора.
Лейбл запретил мне петь песни проекта "Коррупция". То есть "Коррупции" больше нет, и вы больше не услышите "Черный чемоданчик" в моем исполнении,
– рассказал певец.
В то же время он заявил, что продолжит заниматься музыкой и призвал поклонников ждать новую музыку.
Что известно о группе "Коррупция"
- Группа была создана в 2019 году. Ее лидер, Миша Крупин, считает, что репертуар "Коррупции" – это фьюжн блюза, свинга и джаза.
- Их дебютный альбом "Журавли" вышел в 2019 году, в него вошел популярный трек "Красный бархат", а также переиздание хита "Облака".
- В 2021 году "Коррупция" отправилась в масштабный всеукраинский тур, отыграв 28 концертов всего за 25 дней. Его кульминацией стала серия из 5 концертов в Киеве в течение 3 дней. Их живое выступление на этом мероприятии было признано лучшим релизом сентября по версии Apple Music.
- В начале 2022 года группа получила номинацию на премию YUNA в категории "Лучшая поп-группа".
- Известно, что после начала полномасштабного вторжения Крупин публично выразил свою решительную проукраинскую позицию и взял новое направление в своем творчестве. В частности, у группы вышел новый трек "Фам фаталь", который откликнулся многим слушателям.