Круто жити за законом, – Решетник відповів на закиди щодо бронювання від мобілізації

Оскільки з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію, то не дивно, що українське суспільство цікавить те, чи вони на рівних умовах зі знаменитими людьми. Григорій Решетник прокоментував питання щодо своєї броні від мобілізації.

Ведучий в інстаграм-сторіс виставив віконце, де будь-хто може поставити йому питання. Дехто із підписників написав: "Круто бути заброньованим з усіх сторін? Гарної відпустки".

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Як відомо, телеведучий зараз на відпочинку із дружиною та трьома синами. Ця новина і породила питання, яка зачепила когось із читачів. Своєю чергою, Решетник зазначив, що є багатодітним батьком, сплачує податки й допомагає армії.

Круто жити за законом і завжди дотримуватися його – це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за любов’ю і бажанням, ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити й залишатися в Україні – вірити в неї та її людей. Круто працювати та справно платити податки, підтримуючи економіку. Круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щодня не лише словом. Круто бути чесним і порядним – у цьому сила і щастя,

– написав Григорій.

Григорій Решетник відповів на питання щодо бронювання / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучоо

Зазначимо, що раніше знаменитість висловлювався, що готовий взяти до рук зброю, коли прийде його черга, адже він закінчив військову кафедру, є військовим психологом і лейтенантом запасу.

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