"Мама року": Гейлі Бібер зворушила шанувальників новими фото з вагітним животиком
16 травня 2024, 22:40Читать новость на русском
Джерело:Гейлі Бібер
Зірки Джастін і Гейлі Бібери скоро стануть батьками. З цієї нагоди модель потішила фанатів і показала нові фото з вагітним животиком.
9 травня зірки оголосили про очікування первістка в родині. Вони опублікували зворушливі фото, на яких ніжно позують разом.
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Яку світлину опублікувала дружина Джастіна Бібера
Гейлі вже вкотре потішила шанувальників новим контентом. Так, вона опублікувала фото, на якому постала в рожевому топі у формі метелика.
Водночас зірка тримає трохи округлий животик рукою та позує на фоні поля.
Реакція мережі
Прихильники Гейлі в захваті від нових кадрів. До того ж вони намагаються вгадати стать дитини. Також фанати захоплюються красою моделі.
- "Хто думає, що це дівчинка?";
- "Уявіть, бути дитиною Гейлі Бібер";
- "Так радію за малюка Біберів";
- "Ми маємо дізнатися ім'я малюка!";
- "Не можу дочекатися вагітних образів!!!";
- "Ти сяєш. Така красива";
- "Мама року".
Що відомо про подружжя Біберів
- Пара познайомилася ще у 2009 році, однак їхні романтичні стосунки розпочалися через шість років. На тлі скандалів з Селеною Гомес, закохані то розходилися, то знову відновлювали стосунки.
- У 2018 році Джастін Бібер зробив пропозицію моделі, а згодом вони одружилися у мерії Нью-Йорку. Ще через рік зірки зіграли пишне весілля.
- Джастін та Гейлі обговорювали тему батьківства ще до одруження. Тому вони щиро хотіли стати молодими батьками.
- У 2020 році Джастін Бібер повідомив про готовність мати багато дітей. Втім, він поважав бажання своєї дружини досягти ще більших висот у кар'єрі перед материнством.
- 9 травня 2024 року подружжя оголосило, що чекає на первістка. Артист опублікував ніжні фото з дружиною. Гейлі Бібер позувала перед камерою у білосніжній мереживній сукні, що підкреслювала її вагітний животик, а також у хустині. Співак постав у ролі її фотографа.
- Водночас мама Джастіна відрегувала на цю радісну новину. Вона вийшла у прямий ефір в інстаграмі, де поділилася емоціями з підписниками. Жінка не стримувала емоцій з приводу поповнення у сім'ї. Вона підкреслила, що Гейлі та Джастін будуть чудовими батьками.