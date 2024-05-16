"Мама року": Гейлі Бібер зворушила шанувальників новими фото з вагітним животиком

16 травня 2024, 22:40
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Гейлі Бібер

Зірки Джастін і Гейлі Бібери скоро стануть батьками. З цієї нагоди модель потішила фанатів і показала нові фото з вагітним животиком.

9 травня зірки оголосили про очікування первістка в родині. Вони опублікували зворушливі фото, на яких ніжно позують разом.

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Яку світлину опублікувала дружина Джастіна Бібера

Гейлі вже вкотре потішила шанувальників новим контентом. Так, вона опублікувала фото, на якому постала в рожевому топі у формі метелика.

Водночас зірка тримає трохи округлий животик рукою та позує на фоні поля.

Реакція мережі

Прихильники Гейлі в захваті від нових кадрів. До того ж вони намагаються вгадати стать дитини. Також фанати захоплюються красою моделі.

  • "Хто думає, що це дівчинка?";
  • "Уявіть, бути дитиною Гейлі Бібер";
  • "Так радію за малюка Біберів";
  • "Ми маємо дізнатися ім'я малюка!";
  • "Не можу дочекатися вагітних образів!!!";
  • "Ти сяєш. Така красива";
  • "Мама року".

Що відомо про подружжя Біберів

  • Пара познайомилася ще у 2009 році, однак їхні романтичні стосунки розпочалися через шість років. На тлі скандалів з Селеною Гомес, закохані то розходилися, то знову відновлювали стосунки.
  • У 2018 році Джастін Бібер зробив пропозицію моделі, а згодом вони одружилися у мерії Нью-Йорку. Ще через рік зірки зіграли пишне весілля.
  • Джастін та Гейлі обговорювали тему батьківства ще до одруження. Тому вони щиро хотіли стати молодими батьками.
  • У 2020 році Джастін Бібер повідомив про готовність мати багато дітей. Втім, він поважав бажання своєї дружини досягти ще більших висот у кар'єрі перед материнством.
  • 9 травня 2024 року подружжя оголосило, що чекає на первістка. Артист опублікував ніжні фото з дружиною. Гейлі Бібер позувала перед камерою у білосніжній мереживній сукні, що підкреслювала її вагітний животик, а також у хустині. Співак постав у ролі її фотографа.
  • Водночас мама Джастіна відрегувала на цю радісну новину. Вона вийшла у прямий ефір в інстаграмі, де поділилася емоціями з підписниками. Жінка не стримувала емоцій з приводу поповнення у сім'ї. Вона підкреслила, що Гейлі та Джастін будуть чудовими батьками.

Автор: Влада Пономарьова