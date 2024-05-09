Зіркова пара оголосила радісну новину у четвер, 9 травня. Джастін Бібер та Гейлі Болдвін-Бібер очікують на першу спільну дитину.
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Джастін і Гейлі Бібери стануть батьками
Канадський артист Джастін Бібер повідомив про це на особистій сторінці, опублікувавши миловидну фотосесію з дружиною. Гейлі Бібер позувала перед камерою у білосніжній мереживній сукні, що підкреслювала її вагітний животик, а також у хустині. Співак постав у ролі її фотографа.
Джастін та Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера
Сукня Гейлі Бібер нагадувала її весільну сукню. Судячи з фото, разом з Джастіном вони відновили шлюбні обітниці.
Джастін та Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера
Що відомо про Джастіна й Гейлі Біберів
- Джастін та Гейлі познайомилися ще у 2009 році, однак їхні романтичні стосунки розпочалися у 2015 році. Вони то розходилися, то знову відновлювали відносини. На тлі цього відбувалися ще й скандали з Селеною Гомес.
- Вже у 2018 році Джастін Бібер освідчився моделі, а згодом вони одружилися у мерії Нью-Йорку. Ще через рік зірки зіграли пишне весілля.
- Зіркова пара відкрито говорила про бажання мати дітей у молодому віці. Джастін та Гейлі обговорювали тему батьківства ще до одруження.
- У 2020 році Джастін Бібер зізнався, що готовий мати багато дітей, але він зважає на бажання своєї дружини. Тоді співак додав, що Гейлі як жінка хоче досягти певних цілей, тому вона ще не готова бути мамою.