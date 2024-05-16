9 травня зірки оголосили про очікування первістка в родині. Вони опублікували зворушливі фото, на яких ніжно позують разом.

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Яку світлину опублікувала дружина Джастіна Бібера

Гейлі вже вкотре потішила шанувальників новим контентом. Так, вона опублікувала фото, на якому постала в рожевому топі у формі метелика.

Водночас зірка тримає трохи округлий животик рукою та позує на фоні поля.

Реакція мережі

Прихильники Гейлі в захваті від нових кадрів. До того ж вони намагаються вгадати стать дитини. Також фанати захоплюються красою моделі.

"Хто думає, що це дівчинка?";

"Уявіть, бути дитиною Гейлі Бібер";

"Так радію за малюка Біберів";

"Ми маємо дізнатися ім'я малюка!";

"Не можу дочекатися вагітних образів!!!";

"Ти сяєш. Така красива";

"Мама року".

Що відомо про подружжя Біберів