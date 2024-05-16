9 мая звезды объявили о ожидании первенца в семье. Они опубликовали трогательные фото, на которых нежно позируют вместе.

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Какую фотографию опубликовала жена Джастина Бибера

Хейли в очередной раз порадовала поклонников новым контентом. Так, она опубликовала фото, на котором предстала в розовом топе в форме бабочки.

В то же время звезда держит немного округлый животик рукой и позирует на фоне поля.

Реакция сети

Поклонники Хейли в восторге от новых кадров. К тому же они пытаются угадать пол ребенка. Также фанаты восхищаются красотой модели.

"Кто думает, что это девочка?";

"Представьте, быть ребенком Хейли Бибер";

"Так радуюсь за малыша Биберов";

"Мы должны узнать имя малыша!";

"Не могу дождаться беременных образов!!!";

"Ты сияешь. Такая красивая";

"Мама года".

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