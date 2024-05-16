9 мая звезды объявили о ожидании первенца в семье. Они опубликовали трогательные фото, на которых нежно позируют вместе.
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Какую фотографию опубликовала жена Джастина Бибера
Хейли в очередной раз порадовала поклонников новым контентом. Так, она опубликовала фото, на котором предстала в розовом топе в форме бабочки.
В то же время звезда держит немного округлый животик рукой и позирует на фоне поля.
Реакция сети
Поклонники Хейли в восторге от новых кадров. К тому же они пытаются угадать пол ребенка. Также фанаты восхищаются красотой модели.
- "Кто думает, что это девочка?";
- "Представьте, быть ребенком Хейли Бибер";
- "Так радуюсь за малыша Биберов";
- "Мы должны узнать имя малыша!";
- "Не могу дождаться беременных образов!!!";
- "Ты сияешь. Такая красивая";
- "Мама года".
Что известно о супругах Биберов
- Пара познакомилась еще в 2009 году, однако их романтические отношения начались через шесть лет. На фоне скандалов с Селеной Гомес, влюбленные то расходились, то снова восстанавливали отношения.
- В 2018 году Джастин Бибер сделал предложение модели, а впоследствии они поженились в мэрии Нью-Йорка. Еще через год звезды сыграли пышную свадьбу.
- Джастин и Хейли обсуждали тему отцовства еще до бракосочетания. Поэтому они искренне хотели стать молодыми родителями.
- В 2020 году Джастин Бибер сообщил о готовности иметь много детей. Впрочем, он уважает желание своей жены достичь еще больших высот в карьере перед материнством.
- 9 мая 2024 года супруги объявили, что ждут первенца. Артист опубликовал нежные фото с женой. Хейли Бибер позировала перед камерой в белоснежном кружевном платье, что подчеркивало ее беременный животик, а также в платке. Певец предстал в роли ее фотографа.
- В то же время мама Джастина отрегулировала на эту радостную новость. Она вышла в прямой эфир в инстаграме, где поделилась эмоциями с подписчиками. Женщина не сдерживала эмоций по поводу пополнения в семье. Она подчеркнула, что Хейли и Джастин будут замечательными родителями.