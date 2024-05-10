Мама Джастіна Бібера, Патті Малетт, вийшла у прямий ефір в інстаграмі, щоб поділитися емоціями з підписниками. Зовсім скоро вона стане бабусею.

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Мати Джастіна Бібера відреагувала на вагітність невістки

На відео Патті Малетт була дуже усміхненою та захопленою. Вона не стримувала емоцій з приводу поповнення у сім'ї. Жінка підкреслила, що Гейлі та Джастін будуть чудовими батьками.

Я так довго чекала на цей день, і тепер, коли вони розділили його, я нарешті можу відсвяткувати з вами. Боже мій, я буду бабусею. Джастіне і Гейлі, ви будете найкращими батьками у світі, і я так хвилююся, – сказала зіркова мати.

Мама Джастіна Бібера відреагувала на вагітність невістки: відео

Поповнення у сім'ї Біберів

9 травня Джастін Бібер опублікував на особистій сторінці красномовну серію фото з дружиною Гейлі. Співак виступив у ролі фотографа, тоді як модель позувала у мереживній сукні, що підкреслювала вагітний животик. Судячи з деяких фото, пара також відновила шлюбні обітниці.

Зірки відкрито говорили, що хочуть мати дітей ще у молодому віці. Тему батьківства вони встигли обговорити ще до одруження.

У 2020 році Джастін Бібер чесно відповів, що готовий мати багато дітей. Водночас він з повагою поставився до бажань та потреб дружини. Співак додавав, що Гейлі як жінка хоче досягти певних цілей, тому вона ще не готова бути мамою.