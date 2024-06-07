Відомий режисер-постановник чесно відповів, чи готовий вступити до лав ЗСУ

Відомий український режисер і постановник Герман Нєнов висловився щодо мобілізації. Він зізнався, чи готовий піти воювати на фронт.

Однак, Герман зазначив, що є певні проблеми, які можуть перешкодити йому вступити до лав ЗСУ. Чоловік має низку хвороб.

Цікаво Я вдома, – Таня Пренткович після переїзду за кордон повернулася в Україну

Нєнов поділився, що має військовий квиток і може отримати бронь на час створення культурних проєктів для держави. До того ж режисер є законослухняним громадянином, в якого все добре з документами.

Однак, Герман не може запевнити, що буде корисним на фронті, оскільки погано орієнтується в просторі й "не знає, де право і ліво". Водночас якщо він отримає повістку, то піде воювати й не ховатиметься.

Також Нєнов назвав перелік захворювань, які йому заважатимуть під час служби. Постановник має поганий зір, епілепсію та слабкий імунітет.

Зараз в мене немає епілептичних приступів, але епілепсія – це невиліковна хвороба, і при великих стресах вона може повернутись. Я постійно усе гублю, забуваю, розбиваю,

– поділився Герман.

Режисер зізнався, що не тікатиме з країни, якщо в нього з'явиться можливість. Чоловік вірить, що може бути корисним всередині країни.

В перші два дні вторгнення в мене взагалі була можливість поїхати з країни. Але я не зробив цього тоді й не зроблю ніколи, бо я люблю Україну,

– зазначив Нєнов.

Що українські зірки говорять про мобілізацію