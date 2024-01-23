З того часу Винник зник з інформаційного простору. У червні 2023 року співак дав інтерв'ю, у якому поділився, що має рідкісну хворобу та шкодує, що не пішов захищати Україну від російських загарбників.

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EL Кравчук висловився про Олега Винника

За словами Андрія Кравчука (справжнє ім'я співака), Винник мав хорошу кар'єру в Німеччині ще до того, як повернувся в Україну. Тому на думку артиста, немає нічого дивного, що він знову поїхав в цю країну. EL Кравчук вважає, що Олег певний час жив у Києві, щоб попрацювати та вивезти ці кошти в Європу.

У Німеччині була кар'єра, співав у театрах. Очевидно, він повернеться до цього та буде жити, як було до того, коли вирішив в Києві попрацювати та кілька мільйонів євро вивезти в Європу після виборів,

– сказав він.

Кравчук розповів, що Виннику вдалося заробити на виборах кілька мільйонів євро. Однак, на яких саме та хто йому платив, артист не зазначив. Він лише сказав, що на цих виборах ніхто не виграв.

Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили,

– додав Кравчук.

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