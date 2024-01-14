Влад Яма виїхав із родиною у США на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А Потап, хоча іноді приїжджає в Україну, більшість часу проводить за кордоном.

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Антон Тимошенко висміяв Потапа, Яму і Каменських

Комік вирішив пожартувати над Владом Ямою та Потапом, назвавши їх "останніми українцями". Антон також згадав відому співачку Настю Каменських.

Іноді з'являються ці хитрожопі думки, коли ти сидиш, дивишся інтерв'ю. І в інтерв'ю хтось там каже: "Війна буде до останнього українця". І ти такий: "А може останній українець – це я?" Але це ніколи не ти. Це Потап, Настя Каменських, Влад Яма. Це останні українці. Але вони гарні. Вони відродять наш рід потім після цього всього,

– сказав він.

Тоді Сергій Притула, з яким спілкувався Антон, додав, що "Залишаться найкращі".

Розмова Антона Тимошенко та Сергія Притули: дивіться відео онлайн

Що казали інші зірки про Потапа і Яму

Телеведуча Марія висловлювалась, що Яма вже не буде таким популярним, як раніше, адже всі пам’ятатимуть про "зраду". Вона казала, що люди зробили свої висновки про артистів, які виїхали за кордон під час великої війни.

Співзасновник "Культурного десанту" Коля Сєрга назвав Влада Яму "м*даком". Він також зазначив, що Потап завжди працював, перш за все, опираючись на матеріальну вигоду. За словами Сєрьги, репер здивував би, якщо пішов би у армію.

Гуморист Фіма Константиновський сказав, що думає про таких зірок, як Олег Винник, Потап і Влад Яма. Він сподівається, що ці люди не повернуться ні на екрани, ні до України. Фіма згадав дивні ролики Потапа й ствердив, що не треба показувати "ху*ню з душу".

Репер і військовий ЗСУ розповідав, що був би радий бачити співаків на фронті. Він вважає, що багато артистів не є в контексті тогочасних подій, тож вони ні на що не впливають.