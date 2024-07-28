Раніше Лариса зізнавалася, що після розлучення з Віктором навіть думала стати монахинею. Однак, наразі Созаєва рада, що все склалося по-іншому.

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Тепер жінка знайшла своє справжнє кохання – чоловіка Костянтина. Пара познайомилась на сайті знайомств за кілька місяців до початку вторгнення. Лариса дуже ніжно відгукується про свого обранця, відзначивши його патріотизм, чесність і обізнаність в історії України.

Це, мабуть, абсолютний ідеал для жінки. Буду відвертою: якби була самотня, мені було б дуже важко. Наразі зі мною чоловік, який вселяє надію. Весь час розповідає мені про минуле України, що все йде по колу і нам не можна повертатися до того стану – лягати під Москву, потрібно позбутися тієї меншовартості. Тому так, якби не кохана людина поруч, було б дуже важко,

– поділилася Созаєва.

Водночас жінка заявила, що не проти знову вийти заміж. Вона вірить, що не може залишитися сама, тому потребує другої половинки.

Я жінка молода! Можливо, іншій людині комфортно самій, а в мене взагалі нікого немає. Тому мені потрібно спілкуватися, комусь розповідати свої новини, з кимось жартувати,

– поділилася танцівниця.



Лариса Созаєва зі своїм обранцем / Фото OBOZ.UA

Нагадаємо, днями дружина Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розкрила, в яких стосунках перебуває з Созаєвою. Відомо, що Віктор і Лариса не могли поділити майно, зокрема спільну квартиру. Втім, наразі експодружжя вже розв'язало це питання. Виконавець поділив кошти за апартаменти з жінкою, а свою частину сплатив банку, щоб закрити кредит. За словами Репяхової, Лариса більше не турбує подружжя.