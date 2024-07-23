Дружина співака, 30-річна блогерка Катерина Репяхова, розкрила, в яких стосунках перебуває з ексобраницею свого чоловіка. Також бізнесвумен зізналася, чим закінчився конфлікт між Ларисою та Віктором.

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За словами Катерини, Павлік і Созаєва не могли поділити майно, зокрема спільну квартиру. Втім, наразі експодружжя вже розв'язало питання з помешканням. Виконавець поділив кошти за апартаменти з жінкою, а свою частину заплатив банку, щоб закрити кредит.

Репяхова запевнила, що Лариса більше не турбує подружжя, тому може спокійно насолоджуватися життям.

Зараз її немає в нашому житті, слава Богу. Що з нею відбувається я не знаю. Ця тема не підіймається. Останнє, що нас пов'язувало – продаж квартири. Тобто все закінчилося на тому, що квартиру поділили. І вона забрала свою долю. Ну як поділили, закрили кредит. Віктор Франкович собі нічого не забрав. Просто половину віддали банку, а половина залишилася їй. Нібито всі задоволені,

– зауважила Катерина.

Катерина Репяхова про ексдружину Павліка: дивіться відео онлайн

Зазначимо, Созаєва звинуватила Репяхову в тому, що та забрала в неї чоловіка й "спокійно готувалася до весілля", коли її син помирав. У серпні 2020 року Лариса заявила, що її виганяють з квартири, де вона жила з 21-річним сином, який загинув від раку. Співак взяв житло у кредит і після розлучення зобов'язався його виплатити. Водночас Катерині не подобалося, що її чоловік постійно сплачує рахунки колишньої дружини.

Нагадаємо, днями Репяхова повернулася з 3-річним сином Михайлом з відпочинку, на якому пробула місяць. Блогерка показала довгоочікуваний момент зустрічі дитини з Віктором. Виконавець не міг стримати усмішки після того, як побачив дитину, тоді як Михайло теж був радий зустрітися із зірковим батьком.