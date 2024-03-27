Цікаво, що раніше жінка навіть думала стати монахинею, втім тоді з цим у неї не склалося. Тепер Лора навіть рада цьому.

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Що Созаєва розповіла про нові стосунки

Жінка зізналася, що був час, коли вона розмірковувала податися в монахині.

Чоловік пішов. Син помер. Родичів нема. Друзі самі за себе. Квартиру відбирають. Ті сили, які в мене були для боротьби, скінчились. Хотілось просто дзену,

– пояснила Лариса.

Втім, згодом вона передумала і навіть перестала ходити до церкви після втрати сина. Через деякий час танцівниця вирішила зареєструватися на сайті знайомств, де зустріла своє нове кохання.

Він огорнув мене спокоєм, впевненістю, тонким гумором, глибоким розумом. Вірністю. Любов'ю. Стіна, зі всіх боків і я заспокоїлась,

– поділилася Лора.

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