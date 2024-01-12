Цього разу співачка побореться за першість на Нацвідборі пісенного конкурсу разом із виконавицею alyona alyona. Вони виконають композицію Teresa & Maria під шостим номером.

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Jerry Heil зізналась, чому бере участь у Нацвідборі

Яна Шамаєва (справжнє ім'я співачки) розповіла, що ідея піти разом з Альоною на відбір пісенного конкурсу з'явилась ще минулого року. Однак, все вдалося реалізувати лише зараз.

Насправді ми обговорювали ще минулого року, що нам варто піти. І, можливо, торік усе сталося саме так, щоб цього року ми спробували свої сили разом. У нас класний баланс, вражаюча синергія. Нам хочеться тепер це відчути на сцені Євробачення,

– поділилась вона.

Висловилась з приводу Національного відбору на Євробачення-2024 й alyona alyona. Дівчина розповіла, якою була їхня з Яною мотивація.

Вирішили, що спробуємо. Я кажу їй: "Ти ж казала, що не будеш". А вона: "З тобою буду". Я теж говорила, що не буду, і прийшла. Є можливість. Ми побачили, як Європа нас зустрічала минулого року з нашими піснями й з нашими фітами з європейськими артистами. Нам є, що сказати,

– сказала Альона.

Композиція alyona alyona & Jerry Heil Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Про Нацвідбір на Євробачення-2024

Днями Суспільне провело жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Тож тепер відомо, в якому порядку виступатимуть учасники на відборі. Зокрема, першим побореться за право представляти Україну в Європі, співак YAKTAK з піснею Lalala.

Також учасники Нацвідбору презентували власні композиції для фіналу. Там можна буде почути як танцювальні хіти, так і ліричні композиції, що проймають до мурах. Композиції звучатимуть українською та англійською мовами.

Однак, композиція alyona alyona та Jerry Heil Teresa & Maria, викликала неоднозначну реакцію в аудиторії. А все тому, що у ній згадується свята Матір Тереза, яку багато хто вважає суперечливим персонажем.