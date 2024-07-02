Шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека розпався, – ЗМІ

Мережею вже тривалий час ширяться чутки про розрив зіркової пари Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, що бентежить їхніх прихильників. Втім, романтичні стосунки акторів, ймовірно, закінчилися ще набагато раніше.

Кілька тижнів тому Бен виставив спільний будинок подружжя на продаж. Зірки купували це помешкання за 60 мільйонів доларів.

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Однак, спільні апартаменти більше не потрібні парі. Інсайдер повідомив, що шлюб Лопес та Аффлека закінчився ще в березні цього року. Однак, експодружжя залишилося в нормальних стосунках. Хоч знаменитості й розлучилися, актор надалі продовжує "захищати Дженніфер". Втім, вони досі не підтвердили інформацію інсайдера.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму співачки

Чутки про розрив пари неочікувано з'явилися в травні цього року після того, як Лопес відвідала Met Gala без чоловіка. Артистка навіть скасувала свій тур найкращих хітів This Is Me…Live, "щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями".

Водночас ймовірною причиною проблем у стосунках експодружжя став нібито надмірний контроль з боку Дженніфер над чоловіком, тоді як Бен не зміг впоратися з її опікою.