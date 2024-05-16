Два роки тому, пара зійшлася після 20-річної перерви. У 2002 році зірки були заручені, однак згодом розійшлися.

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У чому причина ймовірного розриву зірок

Прихильники подружжя протягом тривалого часу були схвильовані тим, що пара не з'являється разом на публіці. Так, цьогорічний Met Gala Дженніфер Лопес відвідала без Бена Аффлека. Це здивувало шанувальників співачки, оскільки раніше зірки часто з'являлися на заходах в компанії одне одного.

За інсайдерською інформацією, Бен переїхав до іншого будинку, а Дженніфер перебуває в пошуку нових апартаментів. Тому подружжя наразі живе окремо. Водночас спільний будинок пара планує продати.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму співачки

Також інсайдер повідомив, що причиною кризи у стосунках стала Лопес. Річ у тім, що співачка постійно контролювала актора, а той на це ніяк не впливав. Хоч кохання між зірками все ще є, однак, вони не можуть бути разом.

Бен уже виїхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не припинять кохати одне одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати постійно,

– зазначив інсайдер.

Що відомо про пару Лопес і Аффлека