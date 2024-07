Глядачі були збентежені такою несподіванкою. Втім, вони зазначили, що Тейлор справжній професіонал своєї справи, оскільки ніяк не відреагувала на інцидент.

Свіфт виконувала свій трек The Smallest Man Who Ever Lived, перебуваючи на платформі. Навпроти співачки на тій самій висоті – 1,5 метра – стояв танцівник Джен Равнік. За планом, платформи співачки й хореографа мали одночасно спуститися, але цього не сталося.

Тейлор залишилася стояти на тому ж місці, чим збентежив Джена. Равнік одразу побіг до Свіфт, щоб допомогти злізти з платформи. Цікаво, що попзірка показала справжній професіоналізм. Вона продовжила виступати так, ніби все було наперед заплановано.

Джен допомагає Тейлор після несправності сцени перед The Smallest Man Who Ever Lived. Тейлор відреагувала так швидко, що я стояла там, як вкопана,

– поділилася прихильниця Свіфт.

Що відомо про світовий тур Тейлор Свіфт