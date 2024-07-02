Несколько недель назад Бен выставил совместный дом супругов на продажу. Звезды покупали это помещение за 60 миллионов долларов.

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Однако, совместные апартаменты больше не нужны паре. Инсайдер сообщил, что брак Лопес и Аффлека закончился еще в марте этого года. Однако, экс-супруги остались в нормальных отношениях. Хотя знаменитости и развелись, актер в дальнейшем продолжает "защищать Дженнифер". Впрочем, они до сих пор не подтвердили информацию инсайдера.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграма певицы

Слухи о разрыве пары неожиданно появились в мае этого года после того, как Лопес посетила Met Gala без мужа. Артистка даже отменила свой тур лучших хитов This Is Me...Live, "чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями".

В то же время вероятной причиной проблем в отношениях экс-супругов стал якобы чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над мужем, тогда как Бен не смог справиться с ее опекой.