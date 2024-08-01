Напередодні Джей Ло "підловили" у Нью-Йорку на прогулянці. До свого стильно вбрання вона додала браслет з літерою B. Фани тоді думали, що пара помирилася, втім, вочевидь, це не так.

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Тепер, за інформацією DailyMail, зіркове подружжя вже підготувало необхідні документи для розірвання шлюбу, хоча офіційно процес ще не розпочато.

Також джерела, близькі до пари, повідомляють, що зірки готують спільну заяву, в якій офіційно оголосить про своє розлучення.

Нагадаємо, чутки про проблеми у стосунках подружжя виникли після того, як Лопес з'явилася на Met Gala без Аффлека. Серед можливих причин розриву називають надмірний контроль з боку Дженніфер над Беном.

Ситуацію ускладнює питання розподілу статків. Інсайдери повідомляють, що Лопес має намір вимагати половину спільного майна, вважаючи, що внесла більше коштів у шлюб.