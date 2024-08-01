Накануне Джей Ло "подловили" в Нью-Йорке на прогулке. К своему стильно наряду она добавила браслет с буквой B. Фаны тогда думали, что пара помирилась, но, очевидно, это не так.

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Теперь, по информации DailyMail, звездные супруги уже подготовили необходимые документы для расторжения брака, хотя официально процесс еще не начат.

Также источники, близкие к паре, сообщают, что звезды готовят совместное заявление, в котором официально объявит о своем разводе.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях супругов возникли после того, как Лопес появилась на Met Gala без Аффлека. Среди возможных причин разрыва называют чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над Беном.

Ситуацию осложняет вопрос распределения состояния. Инсайдеры сообщают, что Лопес намерена требовать половину совместного имущества, считая, что внесла больше средств в брак.