Раніше інсайдер повідомляв, що пара розлучилася ще у березні цього року. Тепер співачка взялася за спільне з ексчоловіком майно, яке планує відсудити.

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Дженніфер хоче отримати половину статків, оскільки у шлюбі найбільше коштів витрачала саме вона. За словами джерела, Лопес відчуває, що Аффлек їй винен.

Вона підсумовує рахунки за приватні літаки, які оплачувала сама, готелі, харчування, одяг, каву, бензин. Висока вартість життя була оплачена її коштом,

– підкреслив інсайдер.

Водночас акторка нібито заплатила більшу суму за "будинок своєї мрії", ніж актор. Тому, Дженніфер серйозно налаштована забрати все до останньої копійки.

Вона почувається серйозно ображеною і жадає крові. Якби він залишався в шлюбі, як хороший хлопчик, вона б не заперечувала. Але він кинув її, і в кінцевому підсумку Дженніфер завжди отримує відплату, і тепер вона готова грати жорстко,

– зізналося джерело.

Нагадаємо, про розрив пари почали говорити після того, як Лопес відвідала Met Gala без Аффлека. Ймовірною причиною кризи у стосунках експодружжя став нібито надмірний контроль з боку Дженніфер над Беном.