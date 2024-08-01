Наступного тижня принц Вільям планує вирушити на Олімпійські ігри-2024, що проходять у Парижі. Разом з ним може вирушити й Кейт Міддлтон.

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Джерело, близьке до королівської сім'ї, повідомило, що Кейт Міддлтон з нетерпінням чекає можливості перетнути Ла-Манш.

Принцеса хотіла б поїхати на Олімпіаду. У неї залишилися дуже теплі спогади про Лондон 2012 року, і вона хоче поїхати на інші Ігри, поки вони так близько від дому,

– каже інсайдер.

Однак ще невідомо, чи справді принцеса відвідає Олімпійські ігри. Остаточне рішення залежить від того, як почуватиметься Кетрін і чи дадуть їй дозвіл лікарі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон двічі з'являлася на публіці після зізнання про хворобу. Вона вразила публіку на урочистому параді Trooping the Colour, а згодом відвідала чоловічий фінал Вімблдону.