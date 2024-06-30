Після народження сина: Джамала вразила змінами іміджу

Понад місяць тому Джамала втретє стала мамою сина, а вже днями вразила публіку своїм першим виходом у світ після пологів. Особливу увагу привернула зачіска артистки.

З'ясувалося, що виконавиця оновила імідж. Вона вирішила підстригти волосся.

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Джамала вперше після народження третього сина з'явилася на публічному заході. Співачка взяла участь у Національному молитовному сніданку, який цього року вперше проходив під патронатом Президента України.

Для виступу артистка обрала елегантний total black образ, який доповнив нюдовий макіяж з делікатними блискітками. Джамала також оновила зачіску, підрівнявши волосся та зробивши чубчик.

Співачка зізналася, що це перший раз, коли вона залишила новонародженого сина з нянею, щоб відвідати офіційний захід.

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