За кордоном чи в Україні: Джамала зізналася, де планує народжувати третю дитину

19 березня 2024, 11:05
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Джерело:

Люкс FM

Українська співачка Джамала поділилася своїми планами щодо народження третьої дитини. Вона зазначила, що з чоловіком розглядає можливість партнерських пологів. Крім того, розсекретила, де буде народжувати.

Такі подробиці співачка розповідає вперше після звістки про вагітність. Водночас з огляду на помітно округлий живіт знаменитості, можна зробити висновок, що малюк з'явиться на світ вже скоро.

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Де Джамала народжуватиме третю дитину

Виконавиця наразі хоче народжувати саме в Україні.

Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це перший раз, другий і сподіваюся, що буде й третій,
– розповіла артистка.

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Що відомо про вагітність Джамали 

  • Про свою третю вагітність виконавиця оголосила напередодні Національного відбору, де вона була в ролі судді. 
  • Водночас знаменитість зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим вже виховують двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая. Старшому незабаром виповниться 6 років, а молодшому – чотири.
  • Після початку повномасштабного вторгнення діти виконавиці мешкали з сестрою зірки в Туреччині. Згодом вже з мамою вони переїхали до Польщі, де навіть пішли у дитячий садок.
  • Цікаво, що попередні дві вагітності Джамали також припали на періоди Національних відборів. Так, у 2018 році вагіна співачка була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.

Автор: Софія Хомишин